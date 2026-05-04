04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Sergen Yalçın: ''Kupanın en önemli maçı''

Gaziantep FK'yı yenerek moral bulan Beşiktaş, Konyaspor maçına odaklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede final vizesi almak zorunda olduklarını vurguladı.

calendar 04 Mayıs 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlaması kesinleşen Beşiktaş, tüm konsantrasyonunu Ziraat Türkiye Kupası'na verdi.

Süper Lig'de Cuma günü oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında kadroda geniş çaplı rotasyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanacak Konyaspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Gaziantep galibiyetiyle ligdeki kötü gidişe 'dur' diyen Kartal, Tüpraş Stadı'nda yapılacak zorlu müsabaka öncesi zafere kilitlendi.

''KUPANIN EN ÖNEMLİ MAÇINI OYNAYACAĞIZ''

53 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla görüşme yaparak kesinlikle hata istemediğini söyledi. Telafisi olmayan bir maç oynayacaklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcının, "Gaziantep'ten 3 puan almak önemliydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçını oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuzu bu karşılaşmaya vermek zorundayız. Taraftarımızın da desteğiyle Konyaspor'u mağlup ederek kupa yolunda bir engeli daha aşmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
