Sergen Yalçın: ''Kupanın en önemli maçı''

Trendyol Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlaması kesinleşen Beşiktaş, tüm konsantrasyonunu Ziraat Türkiye Kupası'na verdi.



Süper Lig'de Cuma günü oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında kadroda geniş çaplı rotasyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanacak Konyaspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Gaziantep galibiyetiyle ligdeki kötü gidişe 'dur' diyen Kartal, Tüpraş Stadı'nda yapılacak zorlu müsabaka öncesi zafere kilitlendi.



''KUPANIN EN ÖNEMLİ MAÇINI OYNAYACAĞIZ''





53 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla görüşme yaparak kesinlikle hata istemediğini söyledi. Telafisi olmayan bir maç oynayacaklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcının, "Gaziantep'ten 3 puan almak önemliydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçını oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuzu bu karşılaşmaya vermek zorundayız. Taraftarımızın da desteğiyle Konyaspor'u mağlup ederek kupa yolunda bir engeli daha aşmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



