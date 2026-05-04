Galatasaray'da Lemina'nın sözleşmesi uzadı

Galatasaray'da Samsunspor maçıyla birlikte Mario Lemina'nın sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon bitime 2 hafta kala devreye girdi.
Bu sezon 32'inci kez ilk 11'de sahaya çıkan Gabonlu orta saha, resmi maçların yüzde 60'ına as kadroda başlama kriterini karşılamış oldu.
Sözleşmesi 2027'ye kadar uzayan Mario Lemina, 2.5 milyon Euro garanti para kazanıyor.
Mario Lemina, bu sezon 40 maçta 2 gol-2 asistlik katkı yaptı.
