Edson Alvarez 'uyanık' çıktı

Sezon başında West Ham'dan 22 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralanan Edson Alvarez, taraftar tarafından istenmeyen adam oldu.
Bu sezon bilek sakatlıkları nedeniyle 28 maç kaçıran Meksikalı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasının 90. dakikasında oyuna girerken taraftarın tepkisiyle karşılaştı.
Futbolcunun ameliyatı ara transfer sonrasına bırakıp, olası sözleşme feshi ihtimalini bertaraf etmesi, Fenerbahçe'yi değil 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek kulüpten bağımsız hareket ederek ameliyat kararı alması tepkilerde önemli rol oynadı.
Taraftarın ıslıklı protestosuna saha içinde el kol hareketleriyle karşılık veren 28 yaşındaki ön libero sosyal medyasından ise "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim" paylaşımıyla kendini savundu.
