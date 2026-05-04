04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Edson Alvarez 'uyanık' çıktı

Fenerbahçe'yi değil 2026 Dünya Kupası'nı hedefinin ilk sırasına koyması taraftarı çıldırttı

calendar 04 Mayıs 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Edson Alvarez 'uyanık' çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon başında West Ham'dan 22 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralanan Edson Alvarez, taraftar tarafından istenmeyen adam oldu.

Bu sezon bilek sakatlıkları nedeniyle 28 maç kaçıran Meksikalı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasının 90. dakikasında oyuna girerken taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Futbolcunun ameliyatı ara transfer sonrasına bırakıp, olası sözleşme feshi ihtimalini bertaraf etmesi, Fenerbahçe'yi değil 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek kulüpten bağımsız hareket ederek ameliyat kararı alması tepkilerde önemli rol oynadı.

Taraftarın ıslıklı protestosuna saha içinde el kol hareketleriyle karşılık veren 28 yaşındaki ön libero sosyal medyasından ise "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim" paylaşımıyla kendini savundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.