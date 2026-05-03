M'gladbach, evinde Dortmund'u son dakikalarda devirdi!

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia M'gladbach, evinde Borussia Dortmund'u konuk etti.
Borussia Park'ta oynanan mücadaleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
M'gladbach'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Haris Tabakovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte M'gladbach 5 maç sonra galibiyet alarak 35 puanla 11. sıraya yükseldi, Dortmund ise 67 puanla 2. sırada kaldı.
GELECEK HAFTA
Gelecek maç Borussia M'gladbach deplasmanda Augsburg ile, Borussia Dortmund evinde Eintracht Frankfurt ile karşılacak.
