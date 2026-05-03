Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı: 40 milyon euro

Galatasaray'da Gabriel Sara bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa ekiplerinin ilgisini çekti.
Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Sara'nın Premier Lig'den 2 talibi olduğu iddia edildi.
40 MİLYON EUROYA ONAY VERİLEBİLİR
RTI Esporte'nin haberine göre Newcastle United ve Aston Villa, Gabriel Sara'yı yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılıların 30 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği, 40 milyon euro civarında bir rakamda transfere onay verebileceği ifade edildi.
SAO PAULO'YA PAY
Öte yandan haberde Sara'nın eski kulübü Sao Paulo'nun bu transferde FIFA'nın dayanışma payı sistemi doğrultusunda yüzde 5'lik pay alacağı aktarıldı. Sara'nın 40 milyon euroya satılması durumunda, Brezilya ekibi yaklaşık 2 milyon euro almaya hak kazanacak.
SARA'NIN SEZON KARNESİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2802 dakika sahada kalan Sara, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
