03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
0-110'
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-088'
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
0-047'
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
0-012'
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
0-145'
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-071'
03 Mayıs
Paris FC-Brest
3-072'
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-169'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Petr Cech: "Chelsea artık aynı kulüp değil"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin efsane kalecilerinden Petr Cech, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Mayıs 2026 17:38 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 17:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Petr Cech: 'Chelsea artık aynı kulüp değil'
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin efsane kalecilerinden Petr Cech, kulübün mevcut yapısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. The Athletic'e konuşan Çek futbol adamı, Londra temsilcisinin son yıllarda köklü bir değişim geçirdiğini vurguladı.

"ARTIK AYNI KULÜP DEĞİL"

Chelsea'de oyuncu ve teknik danışman olarak toplam 15 yıl görev yapan Čech, kulübün yeni yapılanmasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Dışarıdan baktığınızda artık karşılaştırmak mümkün değil. Vizyon, işleyiş, yapılanma… Her şey değişti. Bu artık tamamen farklı bir Chelsea."

"TARAFTAR SORGULAMAYA BAŞLIYOR"

Chelsea'nin bu sezon ligde 8. sırada yer alması ve teknik direktör istikrarsızlığı yaşayan bir süreç geçirmesi hakkında da konuşan 43 yaşındaki isim, taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını belirtti:

"Son 15 yılda taraftarlar sürekli başarı gördü. Şimdi sonuçlar gelmeyince elbette sorgulama başlıyor. Kulüp şu anda tam da bu noktada."

"BÜYÜK KUPALAR İÇİN BÜYÜK OMURGAYA İHTİYACINIZ VAR"

Yeni yönetimin genç oyunculara yaptığı büyük yatırımlara da değinen Čech, bu stratejinin risklerine dikkat çekti:

"Genç ve yetenekli oyuncularla başarı mümkün ama bunu sürekli yapmak çok zor. Büyük kupalar için tecrübeli bir omurgaya ihtiyacınız var. Gençler, deneyimli oyuncularla birlikte gelişmeli." 

"KALECİLER BASKI ALTINDA"

Kulübün kaleci performansına da değinen Cech, mevcut durumun bireysel hatalardan çok takım yapısıyla ilgili olduğunu söyledi. Özellikle Robert Sanchez hakkında konuşan efsane isim şunları ifade etti:

"Büyük potansiyeli var ama istikrar sorunu yaşıyor. Kaleciler, takım iyi oynamadığında daha fazla baskı altında kalır. Bu da performanslarını etkiler." 

"BİR KALECİ MAÇI KURTARIR"

Modern futbolda kalecilerin oyun kurulumundaki rolüne de değinen Cech, bu anlayışın doğru uygulanmadığında riskli olduğunu söyledi:

"Geriden oyun kurmak avantaj yaratmak içindir, baskı altına girmek için değil. Sonuçta maç kazandıran şey paslar değil, kurtarışlardır."

Çek efsane, kaleciliğin özünün değişmediğini vurgulayarak sözlerini tamamladı:

"Bir kaleci maçı kurtarır. En önemli şey hâlâ doğru anda doğru kurtarışı yapmaktır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
