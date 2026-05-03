Petr Cech: 'Chelsea artık aynı kulüp değil'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin efsane kalecilerinden Petr Cech, kulübün mevcut yapısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. The Athletic'e konuşan Çek futbol adamı, Londra temsilcisinin son yıllarda köklü bir değişim geçirdiğini vurguladı.
"ARTIK AYNI KULÜP DEĞİL"
Chelsea'de oyuncu ve teknik danışman olarak toplam 15 yıl görev yapan Čech, kulübün yeni yapılanmasını şu sözlerle değerlendirdi:
"Dışarıdan baktığınızda artık karşılaştırmak mümkün değil. Vizyon, işleyiş, yapılanma… Her şey değişti. Bu artık tamamen farklı bir Chelsea."
"TARAFTAR SORGULAMAYA BAŞLIYOR"
Chelsea'nin bu sezon ligde 8. sırada yer alması ve teknik direktör istikrarsızlığı yaşayan bir süreç geçirmesi hakkında da konuşan 43 yaşındaki isim, taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını belirtti:
"Son 15 yılda taraftarlar sürekli başarı gördü. Şimdi sonuçlar gelmeyince elbette sorgulama başlıyor. Kulüp şu anda tam da bu noktada."
"BÜYÜK KUPALAR İÇİN BÜYÜK OMURGAYA İHTİYACINIZ VAR"
Yeni yönetimin genç oyunculara yaptığı büyük yatırımlara da değinen Čech, bu stratejinin risklerine dikkat çekti:
"Genç ve yetenekli oyuncularla başarı mümkün ama bunu sürekli yapmak çok zor. Büyük kupalar için tecrübeli bir omurgaya ihtiyacınız var. Gençler, deneyimli oyuncularla birlikte gelişmeli."
"KALECİLER BASKI ALTINDA"
Kulübün kaleci performansına da değinen Cech, mevcut durumun bireysel hatalardan çok takım yapısıyla ilgili olduğunu söyledi. Özellikle Robert Sanchez hakkında konuşan efsane isim şunları ifade etti:
"Büyük potansiyeli var ama istikrar sorunu yaşıyor. Kaleciler, takım iyi oynamadığında daha fazla baskı altında kalır. Bu da performanslarını etkiler."
"BİR KALECİ MAÇI KURTARIR"
Modern futbolda kalecilerin oyun kurulumundaki rolüne de değinen Cech, bu anlayışın doğru uygulanmadığında riskli olduğunu söyledi:
"Geriden oyun kurmak avantaj yaratmak içindir, baskı altına girmek için değil. Sonuçta maç kazandıran şey paslar değil, kurtarışlardır."
Çek efsane, kaleciliğin özünün değişmediğini vurgulayarak sözlerini tamamladı:
"Bir kaleci maçı kurtarır. En önemli şey hâlâ doğru anda doğru kurtarışı yapmaktır."
