Haber Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:55 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:57

Iğdır - Amedspor maçı canlı izle şifresiz: TRT Spor İzle

Iğdır - Amedspor maçını ücretsiz TRT Spor izle | Iğdır - Amedspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'tan canlı izlenebilecek olan Iğdır - Amedspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Iğdır - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Iğdır - Amedspor maçı canlı yayın izleme detayları

TFF 1. Lig'de bu hafta Iğdır ve Amedspor karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Iğdır - Amedspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
IĞDIR - AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Iğdır - Amedspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

JI BO TEMAŞEKIRINA ZINDÎ YA MAÇA ÎDIR - AMEDSPORÊ LI VIR KLIK BIKIN

IĞDIR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
TFF 1. Lig'de bu Iğdır, Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Iğdır - Amedspor maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısa, net ve hemen formalarınızı giymenizi sağlayacak o cevap: TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasındaki Iğdır FK - Amed SK karşılaşması, BUGÜN (2 Mayıs 2026 Cumartesi) saat tam 16.00'da oynanacaktır!


Süper Lig biletini cebine koymak veya play-off avantajını korumak isteyen Amedspor için telafisi olmayan bu devasa 90 dakika, Iğdır Şehir Stadyumu'nun o zorlu atmosferinde gerçekleşecek.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Maçı evinin konforunda, televizyonundan veya tabletinden izlemek isteyen taraftarların aradığı o klasik yayıncı sorusunun cevabına gelelim:

Dev karşılaşma aynı anda birkaç farklı platformdan futbolseverlerle buluşacak:

Şifreli Yayın: Karşılaşma, beIN Sports platformunun beIN Sports 2 kanalından canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacaktır.

Açık ve Dijital Yayınlar: Maçı ayrıca TRT Kurdî, dijital platform Tabii üzerinden ve TFF 1. Lig maçlarının heyecanını aynı anda yaşatan TRT Spor Konferans yayını aracılığıyla da canlı olarak takip edebilirsiniz.

AMEDSPOR PUAN DURUMU 2026 (SON HAFTA TABLOSU)

Gelelim taraftarın kalp atışlarını hızlandıran o matematik hesaplarına! TFF 1. Lig'de sezonun son maçına çıkılırken (37 maç oynandı, 38. haftaya girildi), Amedspor'un zirve yarışındaki konumu kelimenin tam anlamıyla nefes kesiyor.

Güncel Tablo: Amed Sportif Faaliyetler, ligde şu ana kadar çıktığı 37 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplam 73 puan toplamış ve averajla 3. sırada konumlanmıştır.

Zirve Yarışı: Liderlik koltuğunda 80 puanla Erzurumspor FK otururken, 2. sırada ise Amedspor ile aynı puana (73) sahip olan ancak averaj farkıyla önde bulunan Esenler Erokspor yer alıyor.

Rakibin Durumu: Ev sahibi Iğdır FK ise ligde oynadığı 37 maçta 49 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.

Özetle, Süper Lig hayalleri kuran Amedspor'un Iğdır deplasmanından mutlak galibiyetle dönmesi ve aynı saatte başlayacak diğer maçların sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Futbolun kalbi bugün saat 16.00'da atacak!

 

