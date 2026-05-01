Hıdırellez 2026 ne zaman? Hıdırellez hangi gün, ayın kaçında kutlanacak?

Kağıtlarını, kalemlerini ve bozuk paralarını hazırlayan umut yolcuları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o mucizevi ateş ne zaman yakılacak?

Kısa, net ve dilek kesenizi hemen hazırlamanızı sağlayacak o kritik tarih: Baharın müjdecisi Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacaktır.

Takviminize göre 2026 Hıdırellez coşkusu;

5 Mayıs 2026 Salı akşamı başlayacak,

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü ikindi vaktine kadar devam edecektir.

Bugün 1 Mayıs itibarıyla baharın o enerjik festivaline sadece sayılı günler kaldı! Salı akşamı gün batımıyla birlikte dilek mesaisi resmen başlıyor.

Hıdırellez denilince akla ilk gelen o meşhur "gül dalı" ritüeli için zamanlama çok önemlidir. Asırlardır süregelen geleneklere göre:

Dileklerin Asılması: 5 Mayıs Salı akşamı, gün batımından sonra (akşam ezanıyla birlikte) dilekler bir kağıda çizilir veya yazılır. Bu kağıtlar açıkta duran bir gül ağacının dalına asılır veya dibine gömülür. Ev, araba, çocuk veya sağlık dileyenler bu çizimleri bereket getirdiğine inanılan kırmızı bir kalemle yapmaya özen gösterir.

Toplanması ve Suya Atılması: Gül dalına emanet edilen bu dilekler, 6 Mayıs Çarşamba sabahı erkenden (güneş doğmadan önce) toplanır ve akan bir suya (deniz, nehir veya dere) bırakılır.

Ateşten Atlama: Hastalıklardan, nazardan ve yılın kötülüklerinden arınmak inancıyla, yakılan ateşin üzerinden genellikle üç kez atlanır.

Bereket Kesesi: 5 Mayıs akşamı cüzdanların, yiyecek kaplarının ve kilerlerin ağzı açık bırakılır. Hızır'ın uğradığı eve bolluk ve bereket getireceğine inanılır.

Yoğurt Mayalama: İçine yapay maya konulmadan, sadece Hıdırellez gecesi yağan çiğ damlaları kullanılarak yoğurt mayalanmaya çalışılır. Eğer tutarsa, o evin yıl boyunca bereketli olacağı düşünülür.