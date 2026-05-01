01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
0-046'
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday oldu!

Gianni Infantino, 2027'de Fas'ın Rabat kentinde yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıklarken, FIFA başkanlığı için üçüncü kez yarışa gireceğini duyurdu.

calendar 01 Mayıs 2026 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum." dedi.

FIFA başkanlık koltuğuna 2016'da oturan, 2019 ve 2023 yıllarında seçimlere tek aday olarak giren Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almış durumda. Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110'unu temsil ediyor.

2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takıma verilecek para ödülünü 2'şer milyon dolar daha artıran Infantino, üye federasyonlara 2,7 milyar dolar dağıtılacağı sözünü verdi.

FIFA başkanlığı seçimleri 18 Mart 2027'de, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
IAB
