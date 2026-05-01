01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Beşiktaş'a 20 milyon euro'luk Lauriente yanıtı

Sassuolo, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Armand Lauriente için 20 milyon euro istiyor.

calendar 01 Mayıs 2026 13:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sol kanat takviyesi planlıyor.

BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Daha önce de siyah-beyazlı takımın gündemine gelen Armand Lauriente, yaz transfer dönemi için de Beşiktaş'ın radarında yer alıyor.

20 MİLYON EURO

Lauriente'yle ilgilenen Beşiktaş'a Sassuolo'dan yanıt geldi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre İtalyan ekibi bu transfer için Beşiktaş'tan 20 milyon Euro talep etti.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ

Sergen Yalçın'ı 27 yaşındaki oyuncunun ismini transfer için yönetime bildirdiği, bu rakamın düşürülüp anlaşmanın tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

LAURIENTE'NİN KARİYERİ

Kariyerini İtalya Serie A Ekibi Sassuolo'da sürdüren Armand Lauriente, öncesinde Lorient, Rennes, US Orleans, Sarcelles ve INF Clairefontaine formalarını giydi. Bu sezon 35 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.