Beşiktaş'a 20 milyon euro'luk Lauriente yanıtı

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sol kanat takviyesi planlıyor.
BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
Daha önce de siyah-beyazlı takımın gündemine gelen Armand Lauriente, yaz transfer dönemi için de Beşiktaş'ın radarında yer alıyor.
20 MİLYON EURO
Lauriente'yle ilgilenen Beşiktaş'a Sassuolo'dan yanıt geldi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre İtalyan ekibi bu transfer için Beşiktaş'tan 20 milyon Euro talep etti.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ
Sergen Yalçın'ı 27 yaşındaki oyuncunun ismini transfer için yönetime bildirdiği, bu rakamın düşürülüp anlaşmanın tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
LAURIENTE'NİN KARİYERİ
Kariyerini İtalya Serie A Ekibi Sassuolo'da sürdüren Armand Lauriente, öncesinde Lorient, Rennes, US Orleans, Sarcelles ve INF Clairefontaine formalarını giydi. Bu sezon 35 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asist kaydetti.
