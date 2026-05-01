01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
0-048'
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Juventus'un orta saha hedefi Angelo Stiller

Juventus, Stuttgart forması giyen Alman orta saha oyuncusu Angelo Stiller ile ilgileniyor.

calendar 01 Mayıs 2026 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmek istiyor.

JUVENTUS'UN LİSTESİNDE

Sky'da yer alan habere göre, İtalyan ekibinin listesinde Stuttgart forması giyen Angelo Stiller de yer alıyor.

25 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den de ilgi olduğu belirtildi.

40 MİLYON EURO

Alman orta saha oyuncusunun kulübü Stuttgart ile sözleşmesinde 40 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Stiller'in geleceğinde Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamayacağı da belirleyici olacak.

SEZON PERFORMANSI

Stuttgart forması altında bu sezon 48 maçta süre bulan Angelo Stiller, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
