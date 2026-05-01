Rayo Vallecanolu futbolcular galibiyeti Filistin bayrağıyla kutladı

İspanyol ekibi Rayo Vallecano'da forma giyen futbolcular, Strasbourg galibiyetinin ardından Filistin bayrağı açtı.
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fransız ekibi Strasbourg'u sahasında ağırlayan Rayo Vallecano, rakibini 54. dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası tribünlere giden Rayo Vallecanolu futbolcular, galibiyet kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açtı.
