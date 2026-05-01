Çorum FK, evinde şampiyonu ağırlayacak!

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Çorum FK 70 puanla ligde dördüncü sırada yer alırken, konuk ekip ise ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma, Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Çorum FK 70 puanla ligde dördüncü sırada yer alırken, konuk ekip ise ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma, Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.