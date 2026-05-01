01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Fenerbahçe ile Başakşehir 36. kez karşılaşacak!

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelirken sarı-lacivertliler rakibine karşı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

calendar 01 Mayıs 2026 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe 8 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı.

Bu maçlarda rakibini 7 kez mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe evinde üstün

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 33 golüne Başakşehir 11 golle karşılık verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
