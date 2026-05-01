Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.



JUVENTUS'TA 10 NUMARA



İtalyan ekibinde 10 numara gibi önemli bir formayı taşıyan Kenan Yıldız, "Futbol oynadığınızda, sahadaki en güzel numaranın her zaman 10 numara olduğunu bilirsiniz. Juventus'ta bu numarayı bu kadar erken almak "Vay canına" dedirten bir şey. Mesajı aldığımda gerçekten çok mutlu oldum. Elbette 10 numara çok büyük bir sorumluluk ama şu ana kadar iyi idare ettiğimi düşünüyorum." dedi.



DÜNYA KUPASI MESAJI



A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan milli futbolcu, "Dünya Kupası benim için inanılmaz ve heyecan verici bir şey olacak." diye konuştu.



Sözlerine devam eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiştim ve her şeyin harika gitmesini umuyorum." sözlerini sarf etti.



BASKI İTİRAFI



Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından eleme maçlarında A Milli Takım'ın üzerinde baskı olduğunu itiraf eden Kenan Yıldız, "Son Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans gösteren ve büyük potansiyele sahip bu takımın üzerinde eleme turlarını geçme konusunda büyük bir baskı vardı. Dünya Kupası'nda iyi iş çıkarabileceğime inanıyorum, umarım grup aşamasını geçebiliriz, sonrasını kim bilir." dedi.



Kenan Yıldız, "Kafam rahat bir şekilde oynamak istiyorum ancak ülkemi temsil etmenin ve genç Türk futbolcular için bir idol olmanın sorumluluğunu hissettiğim de açık." açıklamasını yaptı.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 44 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 kez ağları havalandırdı.



