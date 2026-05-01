01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Dünya Kupası ile ilgili mesaj verdi.

calendar 01 Mayıs 2026 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

JUVENTUS'TA 10 NUMARA

İtalyan ekibinde 10 numara gibi önemli bir formayı taşıyan Kenan Yıldız, "Futbol oynadığınızda, sahadaki en güzel numaranın her zaman 10 numara olduğunu bilirsiniz. Juventus'ta bu numarayı bu kadar erken almak "Vay canına" dedirten bir şey. Mesajı aldığımda gerçekten çok mutlu oldum. Elbette 10 numara çok büyük bir sorumluluk ama şu ana kadar iyi idare ettiğimi düşünüyorum." dedi.

DÜNYA KUPASI MESAJI

A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan milli futbolcu, "Dünya Kupası benim için inanılmaz ve heyecan verici bir şey olacak." diye konuştu.

Sözlerine devam eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiştim ve her şeyin harika gitmesini umuyorum." sözlerini sarf etti.

BASKI İTİRAFI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından eleme maçlarında A Milli Takım'ın üzerinde baskı olduğunu itiraf eden Kenan Yıldız, "Son Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans gösteren ve büyük potansiyele sahip bu takımın üzerinde eleme turlarını geçme konusunda büyük bir baskı vardı. Dünya Kupası'nda iyi iş çıkarabileceğime inanıyorum, umarım grup aşamasını geçebiliriz, sonrasını kim bilir." dedi.

Kenan Yıldız, "Kafam rahat bir şekilde oynamak istiyorum ancak ülkemi temsil etmenin ve genç Türk futbolcular için bir idol olmanın sorumluluğunu hissettiğim de açık." açıklamasını yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 44 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
