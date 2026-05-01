Lakers, Luke Kennard ile devam etmek istiyor

Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu döneminde Luke Kennard ile yeniden sözleşme imzalamaya öncelik vermesi bekleniyor.



Jake Fischer'ın haberine göre, geçtiğimiz yaz Atlanta Hawks ile 11 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Kennard'ın durumu, "non-Bird" statüsü nedeniyle karmaşık olsa da Lakers'ın oyuncuyu takımda tutmak için seçenekleri bulunuyor.



Sezon ortasında Gabe Vincent karşılığında takıma katılan Kennard, özellikle Austin Reaves'in yokluğunda önemli katkı verdi. Kariyerinde %44.2 üçlük yüzdesine sahip olan deneyimli oyuncunun Lakers'taki rolünün artması dikkat çekti.



