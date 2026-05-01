Mavericks, Tim Connelly yarışından çekilebilir

Dallas Mavericks cephesinde, Minnesota Timberwolves başkanı Tim Connelly için yürütülen girişimlerin sonuçsuz kalabileceği konuşuluyor.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre, Dallas yönetiminde Minnesota'nın Connelly ile görüşme izni vermeyeceğine dair artan bir kanaat oluşmuş durumda. Stein, hafta boyunca bu yönde bir "kabulleniş" havasının hâkim olduğunu belirtti.



2022 yılında Timberwolves'a katılan Connelly, daha önce Jokic ve Jamal Murray çekirdeğini kuran isim olarak biliniyor. Minnesota, onun yönetiminde 2024 ve 2025 yıllarında üst üste Konferans Finalleri'ne yükselmişti.



Mavericks, sezona kötü başlangıcın ardından Nico Harrison ile yollarını ayırmış, geçici olarak Michael Finley ve Matt Riccardi göreve getirilmişti. Kulüp, Luka Doncic sonrası dönemde Cooper Flagg etrafında yapılanmayı hedefliyor.



