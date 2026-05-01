01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Mavericks, Tim Connelly yarışından çekilebilir

Dallas Mavericks cephesinde, Minnesota Timberwolves başkanı Tim Connelly için yürütülen girişimlerin sonuçsuz kalabileceği konuşuluyor.

calendar 01 Mayıs 2026 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA muhabiri Marc Stein'a göre, Dallas yönetiminde Minnesota'nın Connelly ile görüşme izni vermeyeceğine dair artan bir kanaat oluşmuş durumda. Stein, hafta boyunca bu yönde bir "kabulleniş" havasının hâkim olduğunu belirtti.

2022 yılında Timberwolves'a katılan Connelly, daha önce Jokic ve Jamal Murray çekirdeğini kuran isim olarak biliniyor. Minnesota, onun yönetiminde 2024 ve 2025 yıllarında üst üste Konferans Finalleri'ne yükselmişti.

Mavericks, sezona kötü başlangıcın ardından Nico Harrison ile yollarını ayırmış, geçici olarak Michael Finley ve Matt Riccardi göreve getirilmişti. Kulüp, Luka Doncic sonrası dönemde Cooper Flagg etrafında yapılanmayı hedefliyor.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
