Metropolitano'da penaltı düellosu: Atletico ve Arsenal yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Arsenal'i konuk etti.
Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelede ilk golü, Arsenal'den Viktor Gyökeres, 44. dakikada penaltıdan kaydetti.
İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Atletico Madrid beraberlik golünü 56. dakikada Julian Alvarez'le penaltıdan buldu.
Alvarez, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli futbolcu oldu. Söz konusu gol sayısına 41 karşılaşmada ulaşan Alvarez, Lionel Messi'nin 42 maçlık rekorunu geride bıraktı.
Öte yandan Arsenal'ın 78. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Mücadelenin rövanşı, 5 Mayıs'ta Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
Tur atlayan takım, PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
