Durant'in bileği iyiye gidiyor, fakat 5. maçta yok

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant'in, Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak ilk tur serisinin 5. maçında forma giymesi beklenmiyor.



Durant, sol ayak bileğindeki burkulma ve kemik zedelenmesi nedeniyle son iki karşılaşmayı kaçırdı. Ayrıca yıldız oyuncu, seri öncesinde antrenmanda yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle ilk maçta da forma giyememişti.



Deneyimli oyuncu, serinin ikinci maçında 23 sayı kaydetmiş ancak aynı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanmıştı.



Seride Lakers karşısında 3-1 geride bulunan Rockets, kritik 5. maça eksik kadroyla çıkacak. Houston ekibi, Fred VanVleet ve Steven Adams'tan da yoksun durumda.



Öte yandan Lakers cephesinde, seri boyunca Luka Dončić ve Austin Reaves forma giyemedi. Ancak Reaves'in 5. maçta sahalara dönmesi bekleniyor.



