Durant'in bileği iyiye gidiyor, fakat 5. maçta yok

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant'in, Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak ilk tur serisinin 5. maçında forma giymesi beklenmiyor.

calendar 29 Nisan 2026 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant, sol ayak bileğindeki burkulma ve kemik zedelenmesi nedeniyle son iki karşılaşmayı kaçırdı. Ayrıca yıldız oyuncu, seri öncesinde antrenmanda yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle ilk maçta da forma giyememişti.

Deneyimli oyuncu, serinin ikinci maçında 23 sayı kaydetmiş ancak aynı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanmıştı.

Seride Lakers karşısında 3-1 geride bulunan Rockets, kritik 5. maça eksik kadroyla çıkacak. Houston ekibi, Fred VanVleet ve Steven Adams'tan da yoksun durumda.

Öte yandan Lakers cephesinde, seri boyunca Luka Dončić ve Austin Reaves forma giyemedi. Ancak Reaves'in 5. maçta sahalara dönmesi bekleniyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
