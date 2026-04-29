NBA'den tanking karşıtı '3-2-1 lotaryası' reformu

NBA yönetimi, draft sisteminde köklü değişiklikler içeren "3-2-1 lotaryası" adlı reform paketini ligin 30 genel menajerine sundu.



NBA tarafından hazırlanan bu sistem, draft lotaryasını 14 takımdan 16 takıma çıkarmayı ve en kötü üç dereceye sahip takımları cezalandıran bir "düşme bölgesi" uygulamasını içermeyi hedefliyor.



ESPN kaynaklarına göre teklif, 28 Mayıs'ta takım sahiplerinin oylamasına sunulacak. Kabul edilmesi halinde yeni sistem 2027 NBA Draftı ile birlikte yürürlüğe girecek.



Son haftalarda yönetim kurulu, rekabet komitesi ve genel menajerlerle yapılan toplantıların ardından teklifin büyük çoğunluk tarafından destek gördüğü belirtiliyor. Küçük düzenlemeler yapılabilecek olsa da ana çerçevenin büyük ölçüde netleştiği ifade ediliyor.



NASIL İŞLEYECEK?



Yeni sisteme göre, play-off dışında kalan ancak en kötü üç takım arasında yer almayan 4 ila 10. sıralardaki ekipler üçer lotarya topu alacak. Ligin en kötü üç takımı ise yalnızca ikişer topa sahip olacak, ancak en kötü ihtimalle 12. sıradan seçim yapabilecekler. Geri kalan 13 lotarya takımı ise 16. sıraya kadar gerileyebilecek.



Play-in turnuvasında 9. ve 10. sırayı alan takımlara ikişer top verilirken, 7-8 eşleşmelerini kaybeden ekipler birer top alacak.



Ek düzenlemeler arasında, üst üste birinci sıradan draft hakkı kazanmanın yasaklanması, art arda üç kez ilk beşten seçim yapılmasının engellenmesi ve 12-15 aralığındaki seçim korumalarının kaldırılması da yer alıyor.



Plan, NBA'in mevcut toplu iş sözleşmesiyle uyumlu olacak şekilde 2029 draftı sonrasında sona erecek bir "sunset" maddesi de içeriyor. Ayrıca lig yönetimi, tanking yapan takımlara karşı disiplin amacıyla draft şanslarını azaltma veya draft sıralarını değiştirme konusunda daha geniş yetkilere sahip olacak.



NBA başkanı Adam Silver, Mart ayında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından tanking konusunu öncelikli mesele olarak tanımlamıştı.



Silver, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Nihayetinde bu kararın kulüp sahipleri seviyesinde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun iş boyutu var, basketbol boyutu var ve ligin bütünlüğü açısından sonuçları var.

Bu nedenle son derece ciddiye aldığımız bir konu ve bunu çözeceğiz. Nokta."



