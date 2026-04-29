Spotify dolara mı geçecek? 2026 Spotify Türkiye fiyatları dolarla mı olacak?

Müziksiz yapamayan ve aylık abonelik faturasını dert eden kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok korkulan kur değişikliği (MENA-USD) sistemi Spotify için de geçerli mi?

Kısa, net ve derin bir "oh" çektirecek o müjdeli cevap: Hayır! Mevcut durum itibarıyla Spotify Türkiye'nin dolar üzerinden ücretlendirmeye geçmek gibi resmi bir kararı veya planı BULUNMAMAKTADIR!

Kullanıcıları dehşete düşüren bu söylentilerin ana kaynağı, tamamen bazı büyük oyun platformlarının (Steam gibi) dolar sistemine geçmesi ve global şirketlerin Türkiye pazarındaki kur dalgalanmalarına karşı aldığı radikal önlemlerdi. Ancak dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, Türkiye pazarında uyguladığı "Yerel Fiyatlandırma" (Türk Lirası ile ödeme) stratejisinden vazgeçmiş değil. Yani aylık abonelik faturanız kredi kartınıza dolar olarak değil, yine alışık olduğunuz şekilde Türk Lirası (TL) olarak yansımaya devam edecek.

Dolar kuruna geçiş yok, ancak bu fiyatların tamamen sabit kaldığı anlamına da gelmiyor! Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerini küresel operasyon maliyetleri çerçevesinde yakın geçmişte güncellemişti. Dolayısıyla hesabınızdan dolar çekilmiyor ancak yeni TL tarifesi üzerinden ödeme alınıyor.

Spotify'ın resmi sitesindeki güncel (2026) Türkiye abonelik fiyatları şu şekildedir:

Premium Öğrenci: 55,00 TL / Ay (Yükseköğretim öğrencileri için)

Premium Bireysel: 99,00 TL / Ay (1 Hesap)

Premium Duo: 135,00 TL / Ay (Aynı evde yaşayan 2 kişi için)

Premium Aile: 165,00 TL / Ay (Aynı çatı altında yaşayan 6 hesaba kadar)

Şirket sadece Türkiye'de değil, küresel çapta bir fiyat güncellemesi politikası yürütüyor. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir 11,99 dolar olan standart Premium paket fiyatı son güncellemelerle 12,99 dolara çıkarıldı. Benzer şekilde Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Birleşik Krallık'ta da abonelik ücretleri yukarı yönlü revize edildi.

Özetle, Türkiye'deki müzik tutkunları için şimdilik ortada bir dolar tehlikesi bulunmuyor; Premium keyfinize Türk Lirası güvencesiyle ve aynı ritimde devam edebilirsiniz!