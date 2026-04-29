Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi

Beşiktaş, Atalanta'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Bilal Toure konusunda son kararını vermedi. Başkan Serdal Adalı, İtalyan ekibiyle görüşecek.

calendar 29 Nisan 2026 12:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Atalanta'tan şarta bağlı (15) satın alma opsiyonuyla kiraladığı Malili futbolcu konusunda kesin kararını vermedi.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini almak istiyor ancak 24 yaşındaki futbolcunun sakatlık geçmişi nedeniyle bu konuda şüpheler bulunuyor.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure için bir yıl daha kiralama seçeneği de masada yer alıyor.

Başkan Serdal Adalı, 24 yaşındaki futbolcunun geleceği için Atalanta ile görüşecek.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
