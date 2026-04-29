Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi

Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Atalanta'tan şarta bağlı (15) satın alma opsiyonuyla kiraladığı Malili futbolcu konusunda kesin kararını vermedi.
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini almak istiyor ancak 24 yaşındaki futbolcunun sakatlık geçmişi nedeniyle bu konuda şüpheler bulunuyor.
Beşiktaş'ta El Bilal Toure için bir yıl daha kiralama seçeneği de masada yer alıyor.
Başkan Serdal Adalı, 24 yaşındaki futbolcunun geleceği için Atalanta ile görüşecek.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:
"El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz."
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.
