28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Luis Enrique: "Kariyerimde böylesini yaşamadım"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Bayern Münih maçı sonrası konuştu.

calendar 29 Nisan 2026 01:04
Haber: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i nefes kesen mücadelede 5-4 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Canal+ Foot mikrofonlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMDE DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Karşılaşmanın ardından büyük bir heyecan yaşayan İspanyol teknik adam, mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Ben de keyif aldım mı? Elbette. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu olağanüstü bir maçtı, teknik direktörlük kariyerimde daha önce böyle bir şey yaşamadım. Her iki takımın taraftarları da bu gösteriden memnun kalmıştır."

"İNANILMAZ BİR TEMPO VARDI"

Maçta 5-2'den sonra yaşanan zor anlara da değinen Enrique, fiziksel düşüş yaşamadıklarını vurguladı:

"5-2'den sonra fiziksel bir düşüş mü oldu? Hayır! Hayatımda böyle bir tempo görmedim. Rakibimiz çok büyük riskler aldı. Bu yüzden çok zor bir maç oldu. Rövanşta da benzer bir tablo bizi bekliyor."

Deneyimli teknik adam, maçın her sonuca açık olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette geliştirmemiz gereken şeyler var ama bu anın tadını çıkarmalıyız. Bu, Bayern Münih'in bu sezonki üçüncü mağlubiyeti. Kazanmayı da hak ettik, berabere kalmayı da, kaybetmeyi de… Bu gerçekten olağanüstü bir maçtı. Rövanş da böyle mi olur? (gülerek) Sen ne düşünüyorsun? İki takım da karakterini ortaya koydu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.