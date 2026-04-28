28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Karşıyaka'nın potada önünde iki final kaldı

Karşıyaka, düşme hattından kurtulmak için kritik son iki maçta Tofaş ve Bursaspor Basketbol karşısında galibiyet hedefliyor.

28 Nisan 2026 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevini Ahmet Kandemir devraldıktan sonra çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanıp küme düşmekten kurtulmak için umutlanan Karşıyaka'nın önünde final gibi iki hafta kaldı.

Ligde Karşıyaka son iki haftaya 8 galibiyetle düşme hattında girerken, Bursaspor, Manisa Basket, Mersin Spor ve bir maçı eksik Aliağa Petkimspor'un 9'ar galibiyeti bulunuyor. Tofaş'ın ise 10 galibiyeti var.

Sezon sonunda 6 takımın ligi aynı galibiyet sayısıyla bitirme ihtimali bile var. Son haftalarda takımı, teknik heyeti ve taraftarıyla müthiş bir savaş verip kurtuluş ateşini yakan Kaf-Kaf, rakipleri Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacağı son iki maçı da kazanarak kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor. Bu hafta oynanacak Tofaş-Karşıyaka, Erokspor-Bursaspor, Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray-Manisa Basket, Mersin Spor-Anadolu Efes maçları düşme korkusu yaşayan 6 takım için de büyük önem taşıyacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
