28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Draymond Green'den Udoka'ya uyarı: "Otoriteni kaybedebilirsin"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka'yı oyuncularına yönelik sert eleştirileri konusunda uyardı.

calendar 28 Nisan 2026 14:18 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rockets, serinin 3. maçında Los Angeles Lakers'a karşı son bölümde yaşadığı çöküşle 112-108 mağlup olmuştu. Houston, maçın son anlarında 6 sayılık avantajını yaklaşık 20 saniye içinde kaybetti; kritik bir üçlük faulü ve arka sahada yapılan top kaybı bu sonuca neden oldu.

Udoka, sezon boyunca olduğu gibi bu maçın ardından da oyuncularını açık şekilde eleştirdi. Ancak Green, bu yaklaşımın riskli olabileceğini dile getirdi.

"Ime'ye dikkatli olması gerektiğini söylerim. Günümüzde genç oyuncularla çalışmak farklı. Oyuncuların sizden vazgeçebildiğini görmüşlüğüm var. Ligde bunun birçok örneği oldu. Bu yüzden dikkatli olmasını öneririm," ifadelerini kullandı.

Green ayrıca, mağlubiyetlerde yalnızca oyuncuların değil, teknik ekibin de sorumluluk alması gerektiğini vurguladı:

"Oyuncular hatalar yaptı ama böyle bir çöküşte koçun da sorumluluk alması gerekir. O bunu yapmadı. Belki takımını benden daha iyi tanıyordur çünkü tepki verip bir maç kazandılar.1

Houston Rockets, 4. maçta güçlü bir geri dönüş yaparak seride bir galibiyet aldı. Ancak ekip, Lakers karşısında 3-1 geride bulunuyor ve 5. maç deplasmanda oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
