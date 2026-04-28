28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Altay'da Emre'den profesyonel imza

Altay, genç orta saha oyuncusu Emre Tangeldi ile 2028'e kadar profesyonel sözleşme imzalayarak oyuncunun kulüpteki geleceğini resmileştirdi.

28 Nisan 2026 15:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig ekiplerinden Altay'ın genç oyuncularından Emre Tangeldi sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüp 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2028 yılına kadar kontrat yaptı. A takım formasıyla ilk kez 2024'te 1'inci Lig'de 4 maçta boy gösteren Emre, geçen sezon 2'nci Lig'de 27 müsabakada amatör lisansla görev yaptı. Bu sezon başlamadan kulüpten ayrılıp daha sonra yuvaya dönen genç krampon, sezonun ilk yarısında yine amatör statüde forma giydi. 3'üncü Lig'de bu sezon 27 maçta 2 gol kaydeden Emre Tangeldi, futbola başladığı Torbalı Saygınspor'a yetiştirme bedeli ödenerek mart ayında Altay'la profesyonel mukavele imzaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
