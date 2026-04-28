Merkezefendi Belediyesi'nde Avrupa hedefi sürüyor

Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kritik virajda önemli bir galibiyete imza attı.



Son maçlarda üst üste aldığı üç yenilginin ardından toparlanmayı başaran Denizli temsilcisi, sahasında Mersin Spor'u 101-93 mağlup ederek normal sezonun bitimine iki hafta kala Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.



Ligde 28 maçta 11 galibiyete ulaşırken alt sıralarla da bağını koparan Merkezefendi'de antrenör Zafer Aktaş, "Hücum performansımız gerçekten etkileyiciydi. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu şehrin bir hedefi var. Bu şehrin adını Avrupa'da duyurmak istiyoruz. 11 galibiyete ulaştık ve hedefe bir adım daha yaklaştık. Bu şehir bunu hak ediyor. Umarım sonraki maçlarda da istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşırız" dedi.



