Real Madrid'de favori Jose Mourinho

Real Madrid, Alvaro Arbeloa'nın ardından gelecek sezon için yeni teknik direktörünü arıyor.İspanyol devinde geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörünü başkan Florentino Perez belirleyecek.Real Madrid'de geçen sezon göreve gelen teknik direktör Xabi Alonso'yu genel menajer Jose Angel Sanchez belirlemiş ve başkan Florentino Perez onaylamıştı. Başkan Perez, bu kez teknik direktörü kendisi seçecek.Real Madrid Başkanı Florentino Perez, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında İspanyol devinin teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor. Mourinho, şu anda başkan Perez'in favori teknik direktörü olarak öne çıkıyor.The Athletic'te yer alan haberde, kulüp içerisinde Jose Mourinho ismine karşı olan isimlerin de olduğu belirtildi.Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.