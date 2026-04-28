28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Real Madrid'de favori Jose Mourinho

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, teknik direktörlük görevine Benfica'dan Jose Mourinho'yu getirmek istiyor. Mourinho, şu anda başkan Perez'in favorisi konumunda yer alıyor.

28 Nisan 2026 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de favori Jose Mourinho
Real Madrid, Alvaro Arbeloa'nın ardından gelecek sezon için yeni teknik direktörünü arıyor.

MOURINHO GELİŞMESİ

İspanyol devinde geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

KARARI PEREZ VERECEK

The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörünü başkan Florentino Perez belirleyecek.

Real Madrid'de geçen sezon göreve gelen teknik direktör Xabi Alonso'yu genel menajer Jose Angel Sanchez belirlemiş ve başkan Florentino Perez onaylamıştı. Başkan Perez, bu kez teknik direktörü kendisi seçecek.

PEREZ'İN FAVORİSİ MOURINHO

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında İspanyol devinin teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor. Mourinho, şu anda başkan Perez'in favori teknik direktörü olarak öne çıkıyor.



KARŞI OLAN İSİMLER DE VAR

The Athletic'te yer alan haberde, kulüp içerisinde Jose Mourinho ismine karşı olan isimlerin de olduğu belirtildi.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.

100 PUAN TOPLADI

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

İSPANYA'DA KUPALARI

Mourinho'nun söz konusu 3 yılda Real Madrid ile kazandığı kupalar:

La Liga
İspanya Kupası
İspanya Süper Kupası

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
