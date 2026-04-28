Fenerbahçe'de Hakan Safi'den başkanlık için hamle!

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararı sonrası başkanlık yarışı şekillenmeye başladı. Başkan Sadettin Saran, Haziran ayında yapılacak seçimde aday olmayacağının sinyalini verdi.
Bu gelişmenin ardından, Ali Koç döneminde yöneticilik yapan iş insanı Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı verdi.
Daha önce adaylık sinyalleri veren Safi, Saran'ın kongre kararının ardından somut adım atarak seçim yarışına katıldı.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, başkanlık için Hakan Safi'nin yanı sıra Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk'ün de adaylığı bulunuyor.
Yeni dönemde yönetim kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Safi'nin, güçlü isimleri listesine katmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.
