Anabilim'den Avrupa yüzme yarışlarında 5 madalya!

Anabilim Eğitim Kurumları, akademik eğitimin yanı sıra spor başta almak üzere birçok alanda yakaladığı başarılarla dikkat çekiyor.

28 Nisan 2026 16:56
Haber: Sporx.com
İstanbul, 2026 - Anabilim Eğitim Kurumları, sadece akademik olarak değil; her alanda fark yaratmaya devam ediyor. Öğrenciler, spordan bilime geniş bir yelpazede Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Avrupa Yüzme Yarışlarında "ANABİLİM" İmzası!

Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Youth Swimming Meet'te milli formayla yer alan ve geçtiğimiz aylarda da ülkemize altın madalya kazandıran Anabilim'in Milli sporcusu Yaren Soysal, adeta madalyalara ambargo koydu. Genç yüzücü; 100 ve 200 metre kurbağalamada Avrupa ikinciliği, 50 metre ve bayrak yarışlarında ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Söz konusu organizasyon, Avrupa ülkelerinin altyapı düzeyindeki en önemli hedef yarışlarından biri olup, uluslararası performans seviyesinin referans alındığı bir platform niteliğindedir.

Organizasyonu 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan sporcunun başarısında, milli takım antrenör kadrosunda yer alan Anabilim antrenörlerinden Devrim Özbay'ın stratejik rehberliği de büyük rol oynadı.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, elde edilen başarılara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Anabilim'in Artistik yüzmede Dünya ikinciliği, Avrupa birincilikleri ve Türkiye'de takım halinde üst üste yüzme birincilikleri de mevcut. Bu tablo tesadüfi bir sonuç değil, Anabilim'in köklü, istikrarlı ve öğrenciyi merkeze alan eğitim kültürünün bir yansıması, sürdürülebilir eğitim vizyonun bir sonucudur."



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
