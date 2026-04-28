Anabilim'den Avrupa yüzme yarışlarında 5 madalya!

İstanbul, 2026 - Anabilim Eğitim Kurumları, sadece akademik olarak değil; her alanda fark yaratmaya devam ediyor. Öğrenciler, spordan bilime geniş bir yelpazede Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Youth Swimming Meet'te milli formayla yer alan ve geçtiğimiz aylarda da ülkemize altın madalya kazandıran Anabilim'in Milli sporcusu Yaren Soysal, adeta madalyalara ambargo koydu. Genç yüzücü; 100 ve 200 metre kurbağalamada Avrupa ikinciliği, 50 metre ve bayrak yarışlarında ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.Söz konusu organizasyon, Avrupa ülkelerinin altyapı düzeyindeki en önemli hedef yarışlarından biri olup, uluslararası performans seviyesinin referans alındığı bir platform niteliğindedir.Organizasyonu 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan sporcunun başarısında, milli takım antrenör kadrosunda yer alan Anabilim antrenörlerinden Devrim Özbay'ın stratejik rehberliği de büyük rol oynadı.Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, elde edilen başarılara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"Anabilim'in Artistik yüzmede Dünya ikinciliği, Avrupa birincilikleri ve Türkiye'de takım halinde üst üste yüzme birincilikleri de mevcut. Bu tablo tesadüfi bir sonuç değil, Anabilim'in köklü, istikrarlı ve öğrenciyi merkeze alan eğitim kültürünün bir yansıması, sürdürülebilir eğitim vizyonun bir sonucudur."