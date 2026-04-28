28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Erzurumspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

Erzurumspor FK, yeniden yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor. Kulüp başkanı Ahmet Dal, "İnanıyorum ki Erzurumspor, Süper Lig'e renk getirecek." diye konuştu.

calendar 28 Nisan 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sezon sonunda başarıya ulaşarak Süper Lig özlemini bitirdiklerini söyledi.

Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dal, takımın her maçı final niteliğinde değerlendirerek mücadele ettiğini söyledi.

Dal, Erzurumspor'un ligi şampiyon tamamlamasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu başarı sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve atılan doğru adımların sonucu olarak karşımıza çıktı. Erzurumspor, köklü geçmişi, güçlü taraftarı ve mücadeleci ruhuyla her zaman Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Sezon sonunda başarıya ulaşarak Süper Lig özlemini bitirdiklerini söyleyen Dal, şampiyonluk başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dal, şöyle konuştu:

"Şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz rakiplerimizle saha dışına çıkmadan, Erzurumspor'umuza karşı oluşturulmak istenen algılara, yalan yanlış demeçlere, başarımızı lekeleyecek görüşlere, fikirlere ve yorumlara kulaklarımızı tıkadık. İşimizi yaptık, adımlarımızı sağlam attık, sakin ve kararlı şekilde saha içinde gerekeni yaparak şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi yenerek Erzurumspor'umuzu şampiyon yaptık. Erzurumspor, bu ligde mücadele ederken aslında bir Süper Lig takımı olduğunu herkese göstermiştir. Süper Lig'e yükseldiğinde Erzurumspor'umuz haddini bilecek, hakkını hiçbir zaman aramaktan vazgeçmeyecek."

- "Erzurumspor, Süper Lig'e renk getirecek"

Dal, geçmişte yaşadıkları hakem hatalarına değinerek, "Erzurumspor için yapılan algılara, şehrimiz için oluşturulan soğuk zemin, rakım, kar ve buz algılarına bu sene bu takımı yenik düşürmeyeceğiz. Son 10 yılda Erzurumspor'umuzun kar yağışı nedeniyle ertelenen tek bir maçı yok. Televizyonda 'Süper Lig'e en zor deplasman geldi' denildiğini gördüm. Evet, zor deplasman olacak ama soğukla değil, saha içerisindeki mücadeleyle rakibini buradan eli boş gönderen Erzurumspor, zor deplasman olacak. İnanıyorum ki Erzurumspor, Süper Lig'e renk getirecek." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor'un ligdeki başarılarına dikkati çeken Dal, şunları kaydetti:

"80 puan topladık, bu kolay bir iş değil, ligin bitimine daha maç varken 78 olan puan rekorunu kırdık, 80'e ulaştık. Bu, ligin tarihine geçecek bir başarıdır. Sezonun yüzde seksenini lider götürdük, bu tesadüfle açıklanamaz. Bu bir inanmışlığın, emeğin ve en önemlisi disiplinin sonucudur. Erzurumspor ayakları üzerinde duran, yeteneklerini ortaya çıkaran, altyapısından A takıma çıkardığı oyuncularla bu ligde var olmaya çalışan ve kendisini ispatlayacak bir kulüp olacaktır. Transfer elbette yapılacak, kadro revize edilecek ve Süper Lig standartlarına getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Erzurumspor taraftarı artık hevesinin kursağında kalmasını istemiyor. Bir kere çıktık düştük, düştüğümüz yerden tekrar çıkmayı başardık. Erzurumspor'umuz ilk yılında ligde kalacak, sonra kalıcı olacak, ardından stadında çok büyük başarılara imza atacaktır."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.