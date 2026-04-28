Galatasaray'da Leroy Sane dümene geçti!

Galatasaray'a transferinin ardından sezona durağan başlayan ve Alman Milli Takımı'na da davet edilmeyen Leroy Sane, sonrasında önce sarı-kırmızılıları sırtladı, ardından da Panzerlerin kadrosuna yeniden girdi.
FİNAL HAFTALARINDA SAHNEDE
İlk haftalarda istikrarsız bir performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, final haftalarında sahne aldı.
Göztepe deplasmanında asist yapan, Kocaelispor'a gol atan Sane, geçen haftaki Gençlerbirliği maçında iki golü de hazırlamıştı.
Alman yıldız son Fenerbahçe derbisine ise futboluyla damgasını vurdu. Kadıköy'de gol atan, Beşiktaş deplasmanında galibiyeti getiren asisti yapan Sane, son derbide sergilediği performansla büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu gösterdi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
