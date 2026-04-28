27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Galatasaray'da Leroy Sane dümene geçti!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, son haftalarda ortaya koyduğu başarılı futbol ve skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

calendar 28 Nisan 2026 08:19 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 08:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane dümene geçti!
Galatasaray'a transferinin ardından sezona durağan başlayan ve Alman Milli Takımı'na da davet edilmeyen Leroy Sane, sonrasında önce sarı-kırmızılıları sırtladı, ardından da Panzerlerin kadrosuna yeniden girdi.

FİNAL HAFTALARINDA SAHNEDE

İlk haftalarda istikrarsız bir performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, final haftalarında sahne aldı.

Göztepe deplasmanında asist yapan, Kocaelispor'a gol atan Sane, geçen haftaki Gençlerbirliği maçında iki golü de hazırlamıştı.

Alman yıldız son Fenerbahçe derbisine ise futboluyla damgasını vurdu. Kadıköy'de gol atan, Beşiktaş deplasmanında galibiyeti getiren asisti yapan Sane, son derbide sergilediği performansla büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
