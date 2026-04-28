28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Cooper Flagg, Yılın Çaylağı seçildi!

NBA'de 2025-26 sezonunun Yılın Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünün sahibi, Cooper Flagg oldu. Dallas Mavericks forması giyen genç forvet, çaylak sezonundaki etkileyici performansıyla ödüle uzandı.

calendar 28 Nisan 2026 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cooper Flagg, Yılın Çaylağı seçildi!
NBA'de 2025-26 sezonunun Yılın Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünün sahibi, Cooper Flagg oldu. Dallas Mavericks forması giyen genç forvet, çaylak sezonundaki etkileyici performansıyla ödüle uzandı.

Flagg, oylamada eski Duke Blue Devils takım arkadaşı ve şu anda Charlotte Hornets'ta forma giyen keskin şutör Kon Knueppel ile Philadelphia 76ers guardı VJ Edgecombe'u geride bıraktı.

Oylama detaylarına bakıldığında Knueppel'in, Flagg'den 12 birincilik oyu eksik aldığı ancak 100 oyun tamamında ilk üçte yer alarak dikkat çektiği görüldü. Edgecombe ise yalnızca bir adet ikincilik oyu almasına rağmen üçüncülük tercihlerinde açık ara en çok öne çıkan isim oldu.

Henüz ilk sezonunu geçiren Flagg, istatistiksel anlamda da çaylaklar arasında zirvede yer aldı. Genç oyuncu, 70 maçta maç başına 21 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla tüm çaylaklara liderlik ederken, 6.7 ribaund ortalamasıyla da ikinci sırada yer aldı.

Sadece 19 yaşında olan Flagg, tarihi başarılara da imza attı. LeBron James'in ardından NBA tarihinde 1.000 sayı barajına ulaşan en genç ikinci oyuncu olmayı başaran Flagg, ayrıca Allen Iverson'dan (1996-97 sezonu) bu yana arka arkaya 40 sayı barajını geçen ilk çaylak oldu. Bununla da yetinmeyen genç yıldız, NBA tarihinde bir maçta en az 50 sayı atan ilk "teenager" (ergen yaş grubu) oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Bu ödülle birlikte Flagg, Mavericks tarihine de adını yazdırdı. Kulüp tarihinde Yılın Çaylağı ödülünü kazanan üçüncü oyuncu olan genç yıldız, daha önce bu başarıya ulaşan Jason Kidd (1994-95) ve Luka Doncic'in (2018-19) arasına katıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
