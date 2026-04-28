28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Eypio: "Sergen hoca yeni transferlerle çok güzel bir şey yapacak"

Eypio, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin beklendiği gibi geçtiğini söyleyip Beşiktaş için gelecek sezondan umutlu olduğunu ve milli takımdan başarı beklediğini ifade etti.

28 Nisan 2026 12:49
Haber: DHA
Şarkıcı Eypio, katıldığı bir organizasyonda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin beklediği gibi geçtiğini belirten Eypio, "Derbi beklediğim gibi oldu, çoğunluğun beklediği gibi. Daha heyecanlı olabilirdi ama Fenerbahçe, 10 kişi kaldı. Penaltı falan kaçınca tadı tuzu kalmadı. Ben Beşiktaşlı olduğum için durumdan çok fazla rahatsız olmadım. Bir etki göstermedi bana. Ama derbiler tabii ki her zaman keyif katıyor" ifadelerini kullandı.

'SERGEN HOCA YENİ TRANSFERLERLE ÇOK GÜZEL BİR ŞEY YAPACAK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon yeni transferlerle güzel işler yapacağını vurgulayan Eypio, "Türkiye Kupası'nda Konya'yı elersek finaldeyiz. Finalde Trabzonspor eğer onlar da Gençlerbirliği'ni geçerse tabii ki. Alırsa süper olur. Seneye daha iyi sezon bekliyoruz. Sergen hoca yeni transferlerle falan herhalde çok güzel bir şey yapacak, takım kuracaktır. Bakalım hayırlısı" dedi.

'MİLLİ TAKIMIMIZDAN BAŞARI BEKLİYORUZ'

Dünya Kupası'nı heyecanla beklediğini aktaran Eypio, "Milli takımımızdan başarı bekliyoruz. Eski günler gibi olacak. Kore'deyken sabah sabah maçlar izliyorduk ya öyle heyecanla kalkacağız, izleyeceğiz, destekleyeceğiz. O heyecanı bekliyoruz. Bir de uzun sürecek. 1 ay falan sürecek. Çok fazla takım var. Heyecanla bekliyoruz" sözlerini sarf etti.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
