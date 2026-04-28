Manchester United, Kobbie Mainoo'nun sözleşmesini uzatıyor

Manchester United, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, Manchester United, 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmak için genç futbolcu ile anlaşmaya vardı.



Mainoo'nun sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılacak ve İngiliz oyuncu, yeni sözleşmeyle birlikte ücretine zam alacak.



Manchester United'ın, Mainoo'nun yeni sözleşmesini sezon bitmeden duyurması bekleniyor.



İngiliz ekibinde bu sezon 26 maçta süre bulan genç oyuncu, 3 asist yaptı.



