Jokic, playoff tarihine geçti: LeBron James'in yanına adını yazdırdı

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının Minnesota Timberwolves karşısında aldığı 125-113'lük 5. maç galibiyetine liderlik ederken, NBA playoff tarihine geçen yeni bir başarıya daha imza attı.



Karşılaşmayı 27 sayı, 12 ribaund ve 16 asistle tamamlayan Jokic, playoff kariyerindeki 20. "20 sayılık triple-double" performansını kaydetti. Bu istatistikle birlikte Sırp yıldız, bu başarıya ulaşabilen tek diğer oyuncu olan LeBron James ile birlikte NBA playoff tarihinin en seçkin isimleri arasına katıldı.



Denver ekibi playofflarda etkileyici performansını sürdürürken, gecenin yıldızı bir kez daha Jokic oldu. Sahayı hem skor hem oyun kurulum açısından domine eden yıldız oyuncu, çok yönlü performansıyla takımını sırtladı.



Bu performansıyla birlikte Jokic, NBA playoff tarihinde yalnızca iki oyuncunun ulaştığı bir seviyeye çıktı. LeBron James'in kariyerinde 26 kez başardığı bu istatistiğe, Jokic de ulaşarak elit bir kulübe dahil oldu. Verilere göre (OptaSTATS), bu başarı Jokic'i playoff üretkenliği açısından zirveye taşıyan göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.



Jokic aynı maçta bir başka önemli başarıya daha ulaştı. Russell Westbrook ile birlikte, normal sezon ve playofflar dahil olmak üzere toplam triple-double sayısında zirveyi paylaştı. Her iki oyuncu da 221 triple-double ile listenin en üst sırasında yer alıyor.



Bu sezon da MVP seviyesinde performans sergileyen Jokic, normal sezonda maç başına 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakaladı. Yüzde 56.9 saha içi isabeti ve %38 üçlük yüzdesi ile oynayan yıldız, hücum verimliliğinde de üst düzey bir sezon geçirdi.



