28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Jokic, playoff tarihine geçti: LeBron James'in yanına adını yazdırdı

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının Minnesota Timberwolves karşısında aldığı 125-113'lük 5. maç galibiyetine liderlik ederken, NBA playoff tarihine geçen yeni bir başarıya daha imza attı.

calendar 28 Nisan 2026 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jokic, playoff tarihine geçti: LeBron James'in yanına adını yazdırdı
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının Minnesota Timberwolves karşısında aldığı 125-113'lük 5. maç galibiyetine liderlik ederken, NBA playoff tarihine geçen yeni bir başarıya daha imza attı.

Karşılaşmayı 27 sayı, 12 ribaund ve 16 asistle tamamlayan Jokic, playoff kariyerindeki 20. "20 sayılık triple-double" performansını kaydetti. Bu istatistikle birlikte Sırp yıldız, bu başarıya ulaşabilen tek diğer oyuncu olan LeBron James ile birlikte NBA playoff tarihinin en seçkin isimleri arasına katıldı.

Denver ekibi playofflarda etkileyici performansını sürdürürken, gecenin yıldızı bir kez daha Jokic oldu. Sahayı hem skor hem oyun kurulum açısından domine eden yıldız oyuncu, çok yönlü performansıyla takımını sırtladı.

Bu performansıyla birlikte Jokic, NBA playoff tarihinde yalnızca iki oyuncunun ulaştığı bir seviyeye çıktı. LeBron James'in kariyerinde 26 kez başardığı bu istatistiğe, Jokic de ulaşarak elit bir kulübe dahil oldu. Verilere göre (OptaSTATS), bu başarı Jokic'i playoff üretkenliği açısından zirveye taşıyan göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Jokic aynı maçta bir başka önemli başarıya daha ulaştı. Russell Westbrook ile birlikte, normal sezon ve playofflar dahil olmak üzere toplam triple-double sayısında zirveyi paylaştı. Her iki oyuncu da 221 triple-double ile listenin en üst sırasında yer alıyor.

Bu sezon da MVP seviyesinde performans sergileyen Jokic, normal sezonda maç başına 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakaladı. Yüzde 56.9 saha içi isabeti ve %38 üçlük yüzdesi ile oynayan yıldız, hücum verimliliğinde de üst düzey bir sezon geçirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
