Haber Tarihi: 27 Nisan 2026 16:34
27 Nisan 2026 16:34
1 Mayıs'ta Noterler Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2026
Noter işlemleri olan vatandaşlar dikkat! Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de "1 Mayıs'ta noterler kapalı mı 2026" sorusu. Tapu işlemleri, vekaletname düzenlemeleri ve diğer resmi evrak işleri için notere gitmeyi planlayan vatandaşlar, bu önemli resmi tatilde noterlerin çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 2026 resmi tatil takviminde 1 Mayıs'ta noterler hizmet verecek mi? İşte 1 Mayıs noterler açık mı sorusunun cevabı
1 Mayıs Resmi Tatil Mi? 2026 Genel Tatil Takvimi
Öncelikle belirtmek gerekir ki 1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen önemli bir gündür. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu anlamlı günde, çalışanların hakları ve dayanışması ön plana çıkarılır. 2026 genel tatil takvimi incelendiğinde de 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum, "1 Mayıs'ta noterler kapalı mı" sorusunun cevabı için belirleyici bir faktördür.1 Mayıs 2026'te Noterler Kapalı Olacak!
1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, Türkiye genelindeki tüm noterler 2026 yılında da bu tarihte kapalı olacaktır. Kamu kurumu niteliğinde hizmet veren noterler, 1 Mayıs Perşembe günü faaliyetlerine ara verecektir. Bu nedenle, noterlik işlemlerinizi bu tarihten önce veya sonra planlamanız önemlidir. 1 Mayıs noterler tatil uygulaması, diğer kamu kurumları gibi resmi tatil düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.Nöbetçi Noterler 1 Mayıs'ta Açık Mı?
Resmi tatil günlerinde normal noterler kapalı olurken, bazı durumlarda nöbetçi noter uygulaması devreye girebilmektedir. Ancak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için, genel uygulamada nöbetçi noterler de hizmet vermemektedir. Acil noter işlemleriniz için bir sonraki iş gününü, yani 2 Mayıs 2026 Cuma gününü beklemeniz gerekmektedir. Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesinden nöbetçi noter uygulamaları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz, ancak genel kural resmi tatillerde nöbetçi noterlerin de kapalı olduğudur.Noterler Ne Zaman Yeniden Hizmet Vermeye Başlayacak?
1 Mayıs 2026 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle noterler kapalı olacaktır. Noterler, resmi tatilin sona ermesinin ardından, yani 2 Mayıs 2026 Cuma günü normal çalışma saatlerine dönecek ve vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başlayacaklardır. Bu nedenle, noter üzerinden yapmanız gereken işlemlerinizi 2 Mayıs ve sonrasına planlayabilirsiniz.
