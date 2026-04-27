1 Mayıs'ta Noterler Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2026

Öncelikle belirtmek gerekir ki 1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen önemli bir gündür. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu anlamlı günde, çalışanların hakları ve dayanışması ön plana çıkarılır. 2026 genel tatil takvimi incelendiğinde de 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum, "1 Mayıs'ta noterler kapalı mı" sorusunun cevabı için belirleyici bir faktördür.

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, Türkiye genelindeki tüm noterler 2026 yılında da bu tarihte kapalı olacaktır. Kamu kurumu niteliğinde hizmet veren noterler, 1 Mayıs Perşembe günü faaliyetlerine ara verecektir. Bu nedenle, noterlik işlemlerinizi bu tarihten önce veya sonra planlamanız önemlidir. 1 Mayıs noterler tatil uygulaması, diğer kamu kurumları gibi resmi tatil düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Resmi tatil günlerinde normal noterler kapalı olurken, bazı durumlarda nöbetçi noter uygulaması devreye girebilmektedir. Ancak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için, genel uygulamada nöbetçi noterler de hizmet vermemektedir. Acil noter işlemleriniz için bir sonraki iş gününü, yani 2 Mayıs 2026 Cuma gününü beklemeniz gerekmektedir. Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesinden nöbetçi noter uygulamaları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz, ancak genel kural resmi tatillerde nöbetçi noterlerin de kapalı olduğudur.

1 Mayıs 2026 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle noterler kapalı olacaktır. Noterler, resmi tatilin sona ermesinin ardından, yani 2 Mayıs 2026 Cuma günü normal çalışma saatlerine dönecek ve vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başlayacaklardır. Bu nedenle, noter üzerinden yapmanız gereken işlemlerinizi 2 Mayıs ve sonrasına planlayabilirsiniz.

