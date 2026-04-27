27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-016'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Tedesco'dan Sadettin Saran'a rapor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi son taktik idman ile ilgili yaşanan memnuniyetsizliğini başkan Sadettin Saran'a iletti. Fenerbahçe'de yaşanan o gelişme...

calendar 27 Nisan 2026 16:51 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi son taktik idmanını stadyumda yapmak istedi ancak daha sonra bu kararından vazgeçti. Sarı-lacivertlilerde bu süreçte yaşananlar ortaya çıktı.

Domenico Tedesco, Devin Özek'e 'Son taktik antrenmanı stadyumda yapmak istiyorum' dedi ve gerekli ayarlamaların yapılmasını rica etti.

Devin Özek, bu konuda Ertan Torunoğulları'nı aradı. 25 dakika sonra bu talebinin sosyal medyaya düştüğünü gören Tedesco, "Ben bunu daha yeni söyledim." diyerek büyük tepki gösterdi. İtalyan teknik adam, "Ben antrenörlerime bile bunu söylemedim. Bu nasıl olur?" diyerek başkan Sadettin Saran'a yaşanan durumu rapor etti.

Tedesco, bu gelişme üzerine taktik antrenmanı stadyumda yapmaktan vazgeçti.

TEDESCO'NUN SÖZLERİ

Tedesco ayrıca, Samandıra'da taktik antrenmanların çevre binalardan gözlenebileceği konusunda da derbi sonrası sitemini iletti.

Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.