Tedesco'dan Sadettin Saran'a rapor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi son taktik idmanını stadyumda yapmak istedi ancak daha sonra bu kararından vazgeçti. Sarı-lacivertlilerde bu süreçte yaşananlar ortaya çıktı.
Domenico Tedesco, Devin Özek'e 'Son taktik antrenmanı stadyumda yapmak istiyorum' dedi ve gerekli ayarlamaların yapılmasını rica etti.
Devin Özek, bu konuda Ertan Torunoğulları'nı aradı. 25 dakika sonra bu talebinin sosyal medyaya düştüğünü gören Tedesco, "Ben bunu daha yeni söyledim." diyerek büyük tepki gösterdi. İtalyan teknik adam, "Ben antrenörlerime bile bunu söylemedim. Bu nasıl olur?" diyerek başkan Sadettin Saran'a yaşanan durumu rapor etti.
Tedesco, bu gelişme üzerine taktik antrenmanı stadyumda yapmaktan vazgeçti.
TEDESCO'NUN SÖZLERİ
Tedesco ayrıca, Samandıra'da taktik antrenmanların çevre binalardan gözlenebileceği konusunda da derbi sonrası sitemini iletti.
Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından konuyla ilgili şu sözleri kullandı:
"Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir."
