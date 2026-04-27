27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Uğur Uçar, Çorum taraftarına seslendi

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sakaryaspor maçını değerlendirdi

calendar 27 Nisan 2026 14:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sakaryaspor karşısında aldıkları galibiyete rağmen zaman zaman konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, hafta boyunca mental ve taktiksel olarak maça hazırlandıklarını ifade etti.

Play-off öncesinde oyun gücünü ve tempoyu artırmayı hedeflediklerini aktaran Uçar, "Skor açısından istediğimizi almış olsak da zaman zaman konsantrasyon eksiklikleri yaşandı. Maçın genelinde doğru oyun anlayışıyla sonuca gitmeyi başaran taraf olduğumuz için mutluyuz. Ancak önümüzdeki süreçte, özellikle oyunun her anında aynı konsantrasyon ve kaliteyi sahaya yansıtmanın bizim için belirleyici olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Uçar, ligin son haftasında Erzurumspor FK ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Önümüzde ligi en iyi şekilde tamamlamak adına önemli bir Erzurumspor karşılaşması var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak sezonu güçlü bir şekilde, en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Arca Çorum FK taraftarından isteğim, keşkelerimizi bir kenara koyarak sezon boyunca göstermiş oldukları desteği sürdürmeleri ve hep birlikte sabırla yarınlara odaklanmamızdır. Hedefimiz net, odağımız yüksek."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
