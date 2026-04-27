Aydın'da uluslararası dans yarışması düzenlendi

Türkiye Dans Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde Dünya Dans Sporları Federasyonu tarafından bir otelde düzenlenen yarışmaya 15 ülkeden 124 dansçı katıldı.



Organizasyonda yarışmacılar farklı kategori ve yaş gruplarında, jüri önünde en yüksek puanı alabilmek için yeteneklerini sergiledi.



Yetişkin Latin kategorisinde Konstantin Gorodilov-Polina Figurenko, Senior 2 standart kategorisinde Thomas Woelfle-Maria Huber Woelfle, gençler Latin kategorisinde Ronald Kogan-Alina Potapova, yıldızlar 1 Latin kategorisinde Ali Görmez-Nehir Erkılınç, yıldızlar 2 Latin kategorisinde Ronald Kogan-Alina Potapova ve minikler 2 Latin kategorisinde Kaan Karayazgan-Ece Venus Sirer birincilik elde etti.



Gençler solo Latin kadınlar kategorisinde Tülin Şahin, minikler 2 solo Latin kadınlar kategorisinde ise Beren Ünal ilk sırada yer aldı.



Gençler standart kategorisinde Robert Peik-Rosanna Nurmsalu, yıldızlar 1 standart kategorisinde Kasper Vainio-Camilla Miranda Parmas, yıldızlar 2 standart kategorisinde Robert Peik-Rosanna Nurmsalu, minikler 2 standart kategorisinde Kaan Karayazgan-Ece Venus Sirer ve senior 2 Latin kategorisinde Pham Trung Hoa-Nguyen My Trang birinci oldu.



Senior 3 standart kategorisinde Matthias Diehl-Nicole Rennhack, yükselen yıldızlar Latin kategorisinde Nuno Duarte-Rafaela Alexandra da Silva Duarte zirvede yer alırken, yıldızlar 1 solo Latin kadınlar ve yıldızlar 2 solo Latin kadınlar kategorilerinde Sahra İnamlık her iki kategoride de birinciliği kazanarak dikkati çekti.



Ayrıca Avrupa Şampiyonası Senior 1 Standart kategorisinde Stefano Manni-Tatiana Manni şampiyonluğa ulaştı.



