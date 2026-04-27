27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-012'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Aydın'da uluslararası dans yarışması düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde uluslararası dans yarışması kapsamında "Anda Barut Dance Cup" organizasyonu yapıldı.

calendar 27 Nisan 2026 16:15
Aydın'ın Didim ilçesinde uluslararası dans yarışması kapsamında "Anda Barut Dance Cup" düzenlendi.
Türkiye Dans Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde Dünya Dans Sporları Federasyonu tarafından bir otelde düzenlenen yarışmaya 15 ülkeden 124 dansçı katıldı.

Organizasyonda yarışmacılar farklı kategori ve yaş gruplarında, jüri önünde en yüksek puanı alabilmek için yeteneklerini sergiledi.

Yetişkin Latin kategorisinde Konstantin Gorodilov-Polina Figurenko, Senior 2 standart kategorisinde Thomas Woelfle-Maria Huber Woelfle, gençler Latin kategorisinde Ronald Kogan-Alina Potapova, yıldızlar 1 Latin kategorisinde Ali Görmez-Nehir Erkılınç, yıldızlar 2 Latin kategorisinde Ronald Kogan-Alina Potapova ve minikler 2 Latin kategorisinde Kaan Karayazgan-Ece Venus Sirer birincilik elde etti.

Gençler solo Latin kadınlar kategorisinde Tülin Şahin, minikler 2 solo Latin kadınlar kategorisinde ise Beren Ünal ilk sırada yer aldı.

Gençler standart kategorisinde Robert Peik-Rosanna Nurmsalu, yıldızlar 1 standart kategorisinde Kasper Vainio-Camilla Miranda Parmas, yıldızlar 2 standart kategorisinde Robert Peik-Rosanna Nurmsalu, minikler 2 standart kategorisinde Kaan Karayazgan-Ece Venus Sirer ve senior 2 Latin kategorisinde Pham Trung Hoa-Nguyen My Trang birinci oldu.

Senior 3 standart kategorisinde Matthias Diehl-Nicole Rennhack, yükselen yıldızlar Latin kategorisinde Nuno Duarte-Rafaela Alexandra da Silva Duarte zirvede yer alırken, yıldızlar 1 solo Latin kadınlar ve yıldızlar 2 solo Latin kadınlar kategorilerinde Sahra İnamlık her iki kategoride de birinciliği kazanarak dikkati çekti.

Ayrıca Avrupa Şampiyonası Senior 1 Standart kategorisinde Stefano Manni-Tatiana Manni şampiyonluğa ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
