Rajon Rondo, Pelicans başantrenörlüğü için adaylar arasında

NBA'in eski yıldız oyun kurucularından Rajon Rondo'nun, New Orleans Pelicans'ın başantrenörlük pozisyonu için değerlendirilen adaylar arasında yer aldığı bildirildi.



Gazeteciler Marc Stein ve Jake Fischer'ın aktardığı bilgilere göre, dört kez All-Star seçilen Rondo'nun görev için görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Rondo, son olarak Milwaukee Bucks'ta Doc Rivers'ın teknik ekibinde özel danışman olarak görev yapıyordu.



Deneyimli ismin koçluğa olan ilgisinin, kariyerinin erken dönemlerinde, Boston Celtics forması giydiği sırada yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sonrası başladığı belirtildi. O dönemde Celtics'in başantrenörü Brad Stevens'ın Rondo'yu takım toplantılarına dahil ettiği ve bu sürecin oyuncunun koçluk perspektifini geliştirdiği aktarıldı.



16 sezonluk NBA kariyerinde toplam 9 farklı takımda forma giyen Rondo, Celtics ve Lakers ile şampiyonluklar yaşadı. Kariyeri boyunca 957 normal sezon maçında görev alan Rondo; 9.8 sayı, 7.9 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Ayrıca dört kez All-Star seçilerek ligin elit oyun kurucuları arasında yer aldı.



