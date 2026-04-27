27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Rajon Rondo, Pelicans başantrenörlüğü için adaylar arasında

NBA'in eski yıldız oyun kurucularından Rajon Rondo'nun, New Orleans Pelicans'ın başantrenörlük pozisyonu için değerlendirilen adaylar arasında yer aldığı bildirildi.

27 Nisan 2026 14:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Gazeteciler Marc Stein ve Jake Fischer'ın aktardığı bilgilere göre, dört kez All-Star seçilen Rondo'nun görev için görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Rondo, son olarak Milwaukee Bucks'ta Doc Rivers'ın teknik ekibinde özel danışman olarak görev yapıyordu.

Deneyimli ismin koçluğa olan ilgisinin, kariyerinin erken dönemlerinde, Boston Celtics forması giydiği sırada yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sonrası başladığı belirtildi. O dönemde Celtics'in başantrenörü Brad Stevens'ın Rondo'yu takım toplantılarına dahil ettiği ve bu sürecin oyuncunun koçluk perspektifini geliştirdiği aktarıldı.

16 sezonluk NBA kariyerinde toplam 9 farklı takımda forma giyen Rondo, Celtics ve Lakers ile şampiyonluklar yaşadı. Kariyeri boyunca 957 normal sezon maçında görev alan Rondo; 9.8 sayı, 7.9 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Ayrıca dört kez All-Star seçilerek ligin elit oyun kurucuları arasında yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
