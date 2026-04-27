27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Real Madrid'de Gonzalo için beklenti 60 milyon euro!

Real Madrid, yollarını ayırmayı düşündüğü Gonzalo Garcia için 60 milyon euro bonservis bekliyor.

calendar 27 Nisan 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, yollarını ayırmayı düşündüğü Gonzalo Garcia'nın bonservis bedelini belirledi.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, 22 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro bonservis bekliyor. İspanyol devi, 60 milyon euro'luk bir teklif gelmesi durumunda Garcia'nın transferine izin verecek.

Öte yandan Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Gonzalo Garcia ile ilgileniyor. Borussia Dortmund, İspanyol santrfor için 30 milyon euro'luk bir teklif düşünüyor ve bu teklif şu anda Real Madrid'in beklentisini karşılamıyor.

Real Madrid'de bu sezon 34 maçta süre bulan Gonzalo Garcia, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
