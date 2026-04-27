27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'da transferler sürüyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor transferde hızını arttırarak Işıl Öz'ü renklerine bağladı.

calendar 27 Nisan 2026 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde imzaları attırmaya devam ediyor. Manisa temsilcisi son olarak Türk Hava Yolları'ndan 28 yaşındaki libero Işıl Öz'le sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Işıl Öz. Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonumuz öncesi kadro yapılandırmamıza devam ediyoruz. Kariyerindeki başarıları ve sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdığımız Işıl Öz, artık bizimle. Yeni evine, Manisa'mıza hoş geldin Işıl. Bu sezon savunmada geçit yok" ifadelerine yer verildi.

Manisa ekibi daha önce Alman smaçör Ivana Vanjak, Brezilyalı pasör Carolina Leite'yi kadrosuna katıp, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme yenilemişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
