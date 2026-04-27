Mike James'ten EuroLeague'in en iyi kadro seçimine gönderme!

AS Monaco'nun yıldız oyuncusu Mike James, normal sezonun "En İyi EuroLeague Kadroları" (All-EuroLeague) dışında kalmasına, NBA efsanesi Isiah Thomas'ın ikonik bir memei ile göndermeli bir tepki verdi.
James, takımı Monaco'nun Barcelona karşısında aldığı Play-In galibiyetiyle son playoff biletini kapmasının hemen ardından sosyal medyada sessizliğini bozdu. 35 yaşındaki eski EuroLeague MVP'si, 1992 efsanevi "Rüya Takım" (Dream Team) kadrosuna alınmayan Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ın meşhur "Kriterleri karşılamıştım" dediği videoyu paylaşarak duruma sitem etti.
— Mike James (@TheNatural_05) April 24, 2026
Yıldız oyuncu, bireysel olarak oldukça başarılı bir sezonu geride bırakmasına rağmen EuroLeague'de normal sezonun en iyi takımları listesine giremedi. Mike James bu sezon EuroLeague'de 16.6 sayı, 3.4 ribaund ve 6.5 asistlik katkı sağladı
Açıklanan listelerde EuroLeague'nin en iyi iki takımı şöyle şekillendi:
EuroLeague En İyi Birinci Takımı:
Sasha Vezenkov
Nikola Milutinov
Elijah Bryant
Sylvain Francisco
Jean Montero
EuroLeague En İyi İkinci Takımı:
Wade Baldwin
Tyler Dorsey
Talen Horton-Tucker
Kendrick Nunn
Walter Tavares