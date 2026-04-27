27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-014'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Çeşme Yarı Maratonu benzersiz bir deneyim sunacak

4'üncü Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenecek.

calendar 27 Nisan 2026 16:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege'nin büyüleyici atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getirecek 4'üncü Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenecek.

Organizasyon, "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla, Çeşme Kaymakamlığı'nın desteği ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla koşulacak.

AYDIN AYHAN GÜNEY: ''ÖZEL PARKURLAR OLUŞTURDUK''

Organizasyonun dördüncü yılı olduğuna değinen Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Salomon Çeşme Yarı Maratonu, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Her yıl sporcu sayımız artarken organizasyon kalitesi için de yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Farklı seviyelerden sporcuları kapsayacak şekilde özel parkurlar oluşturduk. Yarı maraton parkurumuz performans odaklı koşucular için tasarlanırken, daha kısa mesafeler ise spora yeni başlayanlar ve keyifli bir koşu deneyimi yaşamak isteyen katılımcılar için önemli bir alternatif sunuyor" dedi.

''3 FARKLI PARKURDA HEYECAN YAŞANACAK''

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda üç farklı parkur yer aldığını belirten Aydın Ayhan Güney, "9 Mayıs Cumartesi günü 5 kilometrelik gün batımı koşumuz start alacak. Saat 17.00'de Çeşme merkezden başlayacak koşu, Aya Yorgi Plajı'nda tamamlanacak. 10 Mayıs Pazar günü ise Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21 kilometrelik Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşulacak. Salomon Çeşme Yarı Maratonu (21K) saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayacak ve aynı noktada da finişi görecek. 10K Koşusu da saat 09.00'da Alaçatı şehir merkezinden başlayıp, Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Spor organizasyonlarının en büyük katkılarından biri turizm alanında görülüyor.

Mayıs ayında düzenlenmesi, sezonun erken açılmasına katkı sağlıyor. Yaklaşık 3 bin sporcu ağırlıyoruz ancak bu sayı, refakatçilerle birlikte bölgede 10 bin kişilik bir hareketlilik oluşturuyor. Bu tür organizasyonlar sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlayan, spor turizmini destekleyen ve Çeşme'nin uluslararası tanıtımına değer katan önemli bir etkinlik. Oteller, restoranlar ve kafeler doluyor; bu da ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

''ÇOCUK KOŞUSU DÜZENLEYECEĞİZ''

Organizasyon kapsamında pazar günü çocuk koşusu da düzenleyeceklerini dile getiren Güney, "Hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmek hem de spor sevgisini küçük yaşta aşılamak istiyoruz. İlköğretim öğrencilerinin katılımına açık olacak koşumuz, çocuklara özgüven kazandıracakken ailelerin de unutulmayacak anlar yaşamasına yol açacak. Güvenli ve eğlenceli bir parkurda çocuklar enerjilerini atarken, sporun birleştirici gücü bir kez daha hissedilecek. Renkli anlara sahne olacak koşuya herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
