27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-014'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

MHK'dan Yasin Kol kararı!

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol'un performansından memnun kaldı.

calendar 27 Nisan 2026 16:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Merkez Hakem Kurulu, hakem Yasin Kol'un Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki performansından memnun kaldı.

HT Spor'ta yer alan habere göre, MHK, hakem Kol'un eksiksiz ve hatasız bir maç yönettiğini düşünmüyor ancak Yasin Kol'un performansından genel olarak memnun kalındı.

Hakem Yasin Kol'un, derbinin ardından yüksek bir not aldığı öğrenildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol'un, gelecek hafta da Süper Lig'de önem düzeyi yüksek bir maçta görev alması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
