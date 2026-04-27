MHK'dan Yasin Kol kararı!

Merkez Hakem Kurulu, hakem Yasin Kol'un Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki performansından memnun kaldı.
HT Spor'ta yer alan habere göre, MHK, hakem Kol'un eksiksiz ve hatasız bir maç yönettiğini düşünmüyor ancak Yasin Kol'un performansından genel olarak memnun kalındı.
Hakem Yasin Kol'un, derbinin ardından yüksek bir not aldığı öğrenildi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol'un, gelecek hafta da Süper Lig'de önem düzeyi yüksek bir maçta görev alması bekleniyor.
HT Spor'ta yer alan habere göre, MHK, hakem Kol'un eksiksiz ve hatasız bir maç yönettiğini düşünmüyor ancak Yasin Kol'un performansından genel olarak memnun kalındı.
Hakem Yasin Kol'un, derbinin ardından yüksek bir not aldığı öğrenildi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol'un, gelecek hafta da Süper Lig'de önem düzeyi yüksek bir maçta görev alması bekleniyor.