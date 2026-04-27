27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-014'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Fenerbahçeli taraftarın aracına saldırıda 2 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına yönelik saldırıda 2 şüpheli gözaltına alındı.

calendar 27 Nisan 2026 16:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarın aracına saldırılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrası gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y'yi (34) gözaltına aldı.

Zanlılara Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesi uyarınca 360 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca M.E.S'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
