27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Chicago Bulls'ta GM adayları netleşiyor

Chicago Bulls, basketbol operasyonlarının başına geçecek yeni ismi belirlemek adına yürüttüğü süreçte ilk görüşme turunu tamamladı.

calendar 27 Nisan 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Chicago Bulls'ta GM adayları netleşiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chicago Bulls, basketbol operasyonlarının başına geçecek yeni ismi belirlemek adına yürüttüğü süreçte ilk görüşme turunu tamamladı.

Kulübe yakın kaynaklara göre, Minnesota Timberwolves'tan Matt Lloyd, Atlanta Hawks'tan Bryson Graham ve Detroit Pistons'tan Dennis Lindsey, görev için öne çıkan finalist adaylar arasında yer alıyor.

Bulls yönetiminin ayrıca Cleveland Cavaliers'tan Mike Gansey ve San Antonio Spurs'ten Dave Telep ile de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

İlk aşamadaki tüm görüşmelerin çevrim içi olarak yapıldığı ifade edilirken, bazı toplantılarda takımın tamamen yeniden yapılanma sürecine girebileceği ihtimalinin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

Chicago Bulls organizasyonu, sezonun son bölümünde basketbol operasyonları başkanı Arturas Karnisovas ile yollarını ayırmıştı. Kısa süre önce ise başantrenör Billy Donovan'ın gelecek sezon görevine devam etmeme kararı almasıyla birlikte kulüp, yaz dönemine kapsamlı bir yeniden yapılanma süreciyle girme sinyali verdi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.