Chicago Bulls'ta GM adayları netleşiyor

Chicago Bulls, basketbol operasyonlarının başına geçecek yeni ismi belirlemek adına yürüttüğü süreçte ilk görüşme turunu tamamladı.



Kulübe yakın kaynaklara göre, Minnesota Timberwolves'tan Matt Lloyd, Atlanta Hawks'tan Bryson Graham ve Detroit Pistons'tan Dennis Lindsey, görev için öne çıkan finalist adaylar arasında yer alıyor.



Bulls yönetiminin ayrıca Cleveland Cavaliers'tan Mike Gansey ve San Antonio Spurs'ten Dave Telep ile de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.



İlk aşamadaki tüm görüşmelerin çevrim içi olarak yapıldığı ifade edilirken, bazı toplantılarda takımın tamamen yeniden yapılanma sürecine girebileceği ihtimalinin de masaya yatırıldığı aktarıldı.



Chicago Bulls organizasyonu, sezonun son bölümünde basketbol operasyonları başkanı Arturas Karnisovas ile yollarını ayırmıştı. Kısa süre önce ise başantrenör Billy Donovan'ın gelecek sezon görevine devam etmeme kararı almasıyla birlikte kulüp, yaz dönemine kapsamlı bir yeniden yapılanma süreciyle girme sinyali verdi.



