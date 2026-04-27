27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Ernest Muçi: "İlk 11'e hazırım"

Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, teknik heyetle görüştü ve Konyaspor maçında ilk 11'de oynamak istediğini iletti.

calendar 27 Nisan 2026 11:28
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligdeki Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Ernest Muçi, Türkiye Kupası'nda hafta içindeki Samsunspor mücadelesinde sonradan oyuna girmişti. Arnavut yıldız, final haftalarında takımını yalnız bırakmak istemiyor.

Teknik heyetle bir görüşme gerçekleştiren 25 yaşındaki 10 numaranın "Kendimi iyi hissediyorum. Görev verirseniz, ilk 11'de oynamaya hazırım" dediği öğrenildi.

Fatih Tekke ise 11 konusundaki kesin kararını henüz vermedi.

Kaleci Onana, savunma dörtlüsü ve orta sahada Folcarelli ile Ouali'nin yerleri garanti. Hücumda da Onuachu ile Augusto kesin 11'de başlayacak. Diğer 2 formaya 3 aday var. Zubkov, Muçi ve Ozan Tufan arasından 2 isim tercih edilecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.