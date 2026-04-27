Ernest Muçi: 'İlk 11'e hazırım'

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligdeki Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Ernest Muçi, Türkiye Kupası'nda hafta içindeki Samsunspor mücadelesinde sonradan oyuna girmişti. Arnavut yıldız, final haftalarında takımını yalnız bırakmak istemiyor.
Teknik heyetle bir görüşme gerçekleştiren 25 yaşındaki 10 numaranın "Kendimi iyi hissediyorum. Görev verirseniz, ilk 11'de oynamaya hazırım" dediği öğrenildi.
Fatih Tekke ise 11 konusundaki kesin kararını henüz vermedi.
Kaleci Onana, savunma dörtlüsü ve orta sahada Folcarelli ile Ouali'nin yerleri garanti. Hücumda da Onuachu ile Augusto kesin 11'de başlayacak. Diğer 2 formaya 3 aday var. Zubkov, Muçi ve Ozan Tufan arasından 2 isim tercih edilecek.
