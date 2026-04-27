27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Beşiktaş'ta kanat için yerli aday!

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'den Yusuf Sarı ile ilgileniyor.

calendar 27 Nisan 2026 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 10:16
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kanat için yerli aday!
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kanat rotasyonunda değişime gidecek. Hali hazırda kadroda olan Jota Silva ve Cengiz Ünder ile kiralama sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayarak yollar ayrılacak.

KANATA YERLİ ADAY

Teknik direktör Sergen Yalçın, yerli rotasyonunun güçlendirilmesini isterken Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Cengiz'in yerine listeye alınan isim Başakşehir'den Yusuf Sarı oldu.

İki sezon önce de gündeme gelen ancak dönemin yönetimi tarafından tercih edilmeyen Yusuf, bu kez teknik ekibin de olumlu baktığı bir isim. Deneyimli kanat için önümüzdeki günlerde Başakşehir ile masaya oturulacak.

Sabah'da yer alan habere göre; Yusuf'un da Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında olan tecrübeli futbolcunun, kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
